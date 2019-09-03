Проблема незаконной трансляции ТВ-контента в интернете будет решена, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Ввиду отсутствия регулирования, операторы кабельных сетей и сотовой связи самостоятельно распространяют в Сети продукцию телеканалов. Кроме этого, они ещё и зарабатывают на этом деньги.

Решить данную проблему призван новый законопроект о единой системе онлайн-телевещания, который разработан депутатами Госдумы.



Согласно тексту документа, уже к январю 2020 года в стране должна появиться единая система легального распространения в интернете 20 обязательных общедоступных телеканалов.

По замыслу авторов инициативы, Роскомнадзор должен будет выбрать оператора, через которого заинтересованные интернет-площадки смогут получать унифицированный контент, в который будет запрещено вносить какие-либо изменения.

При этом, сайты, занимающиеся незаконным распространением продукции телеканалов, будут блокироваться. При этом организация-оператор не должна быть подконтрольной иностранцам — максимальная доля зарубежного участия учредителя ограничена 20%.

Дмитрий Шевченко