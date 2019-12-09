Депутаты отдадут средства маткапитала «частникам»

Депутаты законодательного собрания Забайкальского края внесли на рассмотрение поправки закона об использовании материнского капитала. По инициативе региональных законотворцев, родители должны иметь возможность потратить деньги за второго ребенка не только на государственное дошкольное образование, но и на частное, сообщает DEITA.RU

Речь идёт о том, чтобы разрешить обучать ребенка по маткапиталу в частных организациях или у индивидуальных предпринимателей, занимающихся образовательной деятельностью. Последние, согласно федеральному закону номер 273, уже имеют статус «образовательной организации», а потому закон лишь расширит возможности поиска дошкольного образования, подходящего ребенку.

В пояснительной записке к поправкам в закон отмечается, что их необходимость назрела из-за работы отделений Пенсионного фонда России. А частности, забайкальские депутаты отмечают, что в ПФР часто отказывают матерям тратить средства материнского капитала (или часть средств) на частные образовательные организации или другие, связанные с получением дошкольного образования, услуги.

Евгений Черемухин