На последнем заседании Думы Уссурийского городского округа V созыва, депутаты отменили решение об объявлении конкурса на замещение должности главы округа, сообщает DEITA.RU по материалам администрации Уссурийска.

Как отметил глава Уссурийского городского округа, председатель Думы Николай Рудь, в связи с тем, что комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы Уссурийского городского округа не была сформирована к моменту объявления конкурса, необходимо отменить ранее принятое решение Думы и перенести конкурс на более поздние сроки.

За отмену ранее принятого решения присутствующие депутаты проголосовали единогласно.

Конкурс на замещение должности главы Уссурийского городского округа был объявлен в июне. По решению Думы дата начала приема заявлений была назначена на 1 июля 2019 года. Последним днем приема документов определено 25 июля этого года. Но к настоящему моменту ни один из кандидатов не подал документы для участия в конкурсе.

Проведение конкурса перенесено на неопределенный срок, но уже понятно, что он состоится после избрания нового состава городской Думы в сентябре 2019 года.

Ранее была «заморожена» процедура выборов мэра Арсеньева. Очередное голосование 27 мая опять не состоялось, так как претендент снял свою кандидатуру.

После реформы местного самоуправления 2014 года население имеет право голоса лишь в 7 городах страны (не считая городов федерального значения, на которые вышеуказанный закон не распространяется): это Кемерово, Абакан, Новосибирск, Хабаровск, Якутск, Томск и Анадырь. Последним городом, где отменили прямые выборы, стал Екатеринбург.

Дмитрий Санников