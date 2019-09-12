Депутаты поддержали отсрочку закона о бездомных животных

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на заседании комитета по продовольственной политике и природопользованию поддержали продление срока действия переходного периода, по истечении которого передача животных без владельцев в приюты станет обязательной, сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

На заседании комитета депутаты обсудили законопроект «О внесении изменений в статью 27 федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», подготовленный Законодательным Собранием Ленинградской области.

Как пояснил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов, в соответствии с федеральным законом, принятым в декабре прошлого года, с 1 января 2020 года животные без владельцев подлежат отлову и немедленной передаче в приюты для животных, которые могут быть государственными, муниципальными или частными. Причем утверждение методических указаний по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, а также методических указаний по организации работы приютов и установлению норм содержания в них животных законом отнесено к полномочиям правительства Российской Федерации.



Однако на данный момент необходимые подзаконные нормативно-правовые акты правительством не приняты, а требования для приютов, которые будут являться обязательными для исполнения, не определены. Есть лишь проект постановления, в соответствии с которым приютом для животных является специально оборудованный имущественный комплекс, оснащенный системами водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и наружного освещения, а также включающий в себя помимо вольеров для содержания и площадок для выгула животных ветеринарный и санитарный блоки, изолятор и карантин, дезинфекционно-моечное помещение, морозильные камеры для временного хранения биологических отходов, склад для опилок, хозпомещение для кормов и другие.



«Когда нормативно-правовые документы наконец будут приняты правительством, у органов государственной власти, местного самоуправления, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся деятельностью по отлову и содержанию животных без владельцев, до 1 января практически не останется времени на их выполнение. В связи с чем наши коллеги из Ленинградской области предлагают на два года продлить срок действия переходного периода, по истечении которого передача животных без владельцев в приюты станет обязательной», - сказал Евгений Зотов.



В ходе обсуждения законодательной инициативы участники заседания отметили, что отсрочка вступления в силу положений закона об обязательной передаче отловленных животных без владельцев в приюты даст время администрациям регионов оценить новые требования, прописанные в методических указаниях, и принять меры для их реализации, заложив необходимые средства в бюджет и наделив соответствующими полномочиями специализированные организации.



«На время переходного периода вопросы обращения с безнадзорными животными будет регулировать действующее законодательство, в том числе краевое, которое относит эти вопросы к компетенции органов местного самоуправления», - высказал свою точку зрения руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморского края Дмитрий Кузин.



По решению комитета инициатива Законодательного Собрания Ленинградской области по внесению изменений в статью 27 федерального закона "Об ответственном обращении с животными" будет рассмотрена на очередном сентябрьском заседании краевого парламента. Комитет рекомендовал депутатам поддержать предложенные поправки.



Дмитрий Санников