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Депутаты поддержали законопроект о пенсиях

Пенсия

Сахалинские депутаты поддержали законопроект по возвращению «северной» пенсии, сообщает DEITA.RU.

Сахалинские депутаты поддержали федеральный законопроект от партии КПРФ, который предлагает Дальнему Востоку вернуться к тому порядку выхода на пенсию, что был установлен до 1 января 2019 года, то есть до вступления в силу так называемой пенсионной реформы.

Среди авторов законопроекта и экс-кандидат в губернаторы Сахалинской области Алексей Корниенко. Согласно тексту документа, те, кто накопил 15-20 лет стажа в районах Крайнего Севера или 20-25 в местностях, приравненных к ним (для женщин и мужчин соответственно), смогут выйти на пенсию в 50-55 лет.

Для остальных жителей Дальневосточного Федерального округа предлагают установить планку в 55 лет для женщин и 60 для мужчин, при наличии стажа в ДФО 20-25 лет. По мнению авторов законопроекта, это поможет приостановить или хотя бы сократить миграционный отток с Дальнего Востока.

Сахалинские депутаты идею поддержали единогласно, несмотря на сомнения Светланы Ивановой, что эту инициативу услышат и примут наверху. Напоминаем, из-за принятого ранее федерального закона выход на пенсию для россиян отодвинулся на несколько лет, для сахалинцев и курильчан была установлена планка 55-60 лет.

Дмитрий Санников

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