В Госдуме заявили, что закон об оскорблении власти не распространяется «на каких-то там мэров или губернаторов». Так прокомментировал тревожную практику применения нового закона глава комитета ГД по информационной политике Леонид Левин, сообщает DEITA.RU.



Народных избранников волнует применение нового закона в регионах. Как отметил руководитель комитета Государственной Думы по информационной политике, местные элиты пытаются использовать этот закон, чтобы свести счеты с активистами, тогда как мэров и губернаторов этот закон защищать не обязан. При этом Леонид Левин перечислил институты власти, на которые закон распространяется, это президент, правительство, Конституция, парламент, суды.

«Он не должен применяться, если речь идет о каком-нибудь мэре или губернаторе», - цитирует Левина «Коммерсантъ».

Законодатели не понимают оснований, по которым силовики возбуждают, а суды рассматривают дела о неуважении глав городов и регионов. Леонид Левин призвал внимательно мониторить такие «ошибки на местах».

Видимо, так депутаты отреагировали на возбуждение административных дел за сообщения протестующих против свалки в Шиесе в соцсетях.

Отметим, что россияне отреагировали на новый закон как покушение на свободу слова и попытку властей пресечь критику в свой адрес усилившуюся после принятия непопулярных законов о повышении пенсионного возраста и повышении НДС

Напомним, что с помощью нового закона в интернете намерены блокировать любую информацию, содержащую «оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности» или «явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ». Нарушителям грозят штрафы от 30 000 до 100 000 рублей и от 100 000 до 200 000 за повторное, а также арест до 15 суток.

Светлана Алеутская