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Депутаты потребовали повышения зарплаты
Политтусовка считает
это «гулянием в последний раз», сообщает DEITA.RU.
Очередной скандал назрел в Еврейской автономной области. После слухов о том, что губернатор Левинталь покинет свой пост и после ряда новостей о том, что котельные региона просто не готовы к отопительному сезону, в СМИ появились новые сообщения.
На этот раз «чудит» Дума Биробиджана. В единый день голосования там выбрали председателя – им стал Артем Куликов. На прошедшем заседании он потребовал увеличить себе зарплату – на 5%. Заодно рост оклада должен был произойти у его зама и у мэра города. Стоит отметить, что все трое – члены партии «Единая Россия».
По данным издания Dv Hab, официальная зарплата мэра города Александра Головатого должна будет равняться 64 тысячам рублей – так же, как и у председателя думы города. Зам Куликова, Вера Калманова, получала бы 49 тысяч.
Однако коллеги авторов инициативы из КПРФ и два самовыдвиженца проголосовали против. Таким образом, рассмотрение повышения зарплат как минимум отложилось.
При этом региональные политические телеграм-каналы, ссылаясь на свои источники, сообщают о том, что реальные зарплаты чиновника и депутатов при условия индексирования превысили бы планку в 200 тысяч рублей. Считается, что такое поведение при наличии огромных проблем в регионе и дыр в бюджете – гуляние в последний раз. Вряд ли в следующий раз представители партии смогут одержать уверенную победу на выборах.
Елена Миронова