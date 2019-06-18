Как отметили в Законодательном Собрании Приморского края, законопроект, наделяющий администрацию Приморского края полномочиями по изменению границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения или их упразднению, призван устранить существующие пробелы в краевом природоохранном законодательстве, сообщает DEITA.RU.

Документ разработал комитет ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию по результатам проведенного расширенного межведомственного совещания. Как пояснил председатель комитета Евгений Зотов, в настоящее время вопросы, касающиеся изменения границ или упразднения ООПТ регионального значения, не регулируются ни федеральной, ни краевой нормативно-правовой базой. В связи с чем депутаты подготовили поправки к закону «Об особо охраняемых природных территориях Приморского края», которые позволят краевой администрации принимать необходимые решения.

Согласно проекту закона, причиной для изменения границ особо охраняемой природной территории краевого значения может послужить необходимость увеличения её площади. Исключить из состава ООПТ часть территории можно будет только в том случае, если расположенные на ней природные комплексы и объекты утратили особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Основанием для упразднения особо охраняемой природной территории краевого значения будет являться её вхождение в состав федеральной ООПТ. Кроме того, такое решение можно будет принять, если территория потеряла свое особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение либо охраняемый природный комплекс или объект был полностью разрушен в результате природного или антропогенного воздействия без возможности его восстановить.

«Законопроект предусматривает, что для принятия решения об изменении границ или упразднении той или иной особо охраняемой природной территории регионального значения необходимо будет соблюсти порядок аналогичный тому, который предусмотрен для создания ООПТ. То есть нужно будет подготовить экологическое обследование участков на наличие либо отсутствие уникальных природных и историко-культурных комплексов и объектов, сохранение которых требует осуществления специальных охранных мероприятий. Затем материалы этого обследования должны будут пройти экологическую экспертизу регионального уровня», - отметил заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию Николай Селюк.

Кроме того, ко второму чтению депутаты обсудят поправку к законопроекту, которая обяжет краевые власти учитывать мнение населения при изменении границ или упразднении ООПТ.

«Такие вопросы без местных жителей решаться не будут. В процессе дальнейшей работы над проектом закона возможно будет предусмотреть, например, процедуру общественных слушаний», - подчеркнул парламентарий.

На сегодняшний день в Приморье расположено 217 особо охраняемых природных территорий регионального значения. В их числе - один природный парк площадью 9,5 тыс. га, десять заказников общей площадью 372,2 тыс. га и 206 памятников природы общей площадью 52,5 тыс. га.

«Большая часть этих территорий создавалась очень давно, начиная с 70-х годов прошлого века, и соответственно некоторые из них сегодня потеряли свою актуальность. Но мы продолжаем их охранять, в то время как местные жители не могут, например, собирать на этих территориях грибы, валежник и другие ресурсы», - считает Николай Селюк.

Согласен с тем, что нужно дополнить полномочия администрации края в области создания, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения полномочиями по их видоизменению, и депутат Законодательного Собрания края Сергей Слепченко: «С 1974 года прошло более 45 лет, поэтому перечень особо охраняемых природных территорий нужно приводить в соответствие с реалиями сегодняшнего дня. При этом мы не ведем речь о том, чтобы повсеместно ликвидировать памятники природы. Мы выступаем за то, чтобы дать возможность краевым властям оценивать ситуацию по тем или иным охраняемым природным объектам и в случае необходимости принимать изменения».

Депутат также отметил, что принятия законопроекта ждут аквакультурные хозяйства, которые арендуют участки в границах морских памятников природы.

«Сейчас эти компании не могут законно осуществлять свою деятельность, поскольку рыбоводные участки, находящиеся в их пользовании, налагаются на особо охраняемые природные территории. Хотя мы понимаем, что марикультура и рыболовство, если они осуществляются законными методами и с соблюдением всех правил, не наносят вред экологии. Кроме того, не надо забывать, что обсуждаемый сегодня законопроект не отменяет необходимость проведения обоснования и экологической экспертизы той или иной деятельности», - сказал Сергей Слепченко.

Как сообщил депутат Николай Селюк, в настоящее время нормы, которые наделяют органы исполнительной власти субъектов федерации полномочиями по изменению границ и упразднению особо охраняемых природных территорий регионального значения, существуют более чем в 30 краях и областях нашей страны. Не случайно концепция законопроекта, подготовленного комитетом по продовольственной политике и природопользованию, поддержана Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой и прокуратурой Приморского края.

Поправки в закон «Об особо охраняемых природных территориях» депутаты рассмотрят в первом чтении на июньской сессии Законодательного Собрания.

Дмитрий Шевченко