В Госдуме хотят делить пиво на "живое" и "мертвое", сообщает DEITA.RU.

Депутат Госдумы Сергей Иванов предлагает ввести такое разделение на законодательном уровне, чтобы реклама пастеризованного пива и пивного суррогата оказалась запрещена.

Как определить степень «жизненности» пива? Иванов считает так: «живое» - это не прошедшее процесс пастеризации. Прошедшее пастеризацию – «мертвое». Если напиток произвели по подобной технологии, но с добавлением составляющих из статьи 1 настоящего Федерального закона – это «пивной суррогат».

Разграничение вводится, чтобы отделить высококачественное пиво от суррогатного.

Если закон будет принят, в телевизионных спортивных программах разрешат рекламу только «живого» пива и напитков, изготавливаемых на его основе, сваренного без химии и консервантов. Предприятиям придется ввести маркировку "живое пиво", "мертвое пиво" и "пивной суррогат" на таре и этикетках напитков.

А жителям дальневосточной столицы власти дали еще одно обещание: разобраться с одной из двух вечных российских проблем. Жители уже ожидают появление новых парковок, автобусов и ремонт дорог.

Анастасия Туркова