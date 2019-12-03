Депутаты предложили использовать типовые проекты для строительства соцобъектов

Использовать типовые проекты для строительства социальных объектов в крае предложил депутат Законодательного Собрания Приморского края Игорь Чемерис во время обсуждения проекта бюджета на следующий год, сообщает DEITA.RU.

Как отметил народный избранник, он проанализировал проект бюджета, в котором значительная часть денежных средств направляется на проектно-изыскательные работы.

«Насколько эта работа оправдана? Уверен, есть часть проектов, которые можно покупать, как готовые и привязывать их к местности. Таким образом, будет сэкономлена масса денежных средств», - задал вопрос Игорь Чемерис.

В ответ врио вице-губернатора Михаил Петров заявил, что не всегда данная практика уместна по нескольким причинам.

«На опыте этого года хотелось бы сказать, что мы не достигли тех результатов, на которые рассчитывали. Несколько проектов пришлось существенно доработать. Также регион входит в ряд федеральных проектов, которые предусматривают определенные условия. К тому же необходимо разрабатывать проекты с использованием новых технологий и современных материалов», - отметил врио вице-губернатора.

Он добавил, что из общефедеральной базы ввиду изменения можно использовать только проекты после 2016 года.

В свою очередь мнение депутата поддержала первый вице-губернатор Вера Щербина, которая сказала, что значительная часть проектов, довольно часто не выдерживает критики и не проходит госэкспертизу.

О необходимости унифицировать проекты социальных объектов отметил и председатель комитета Галуст Ахоян, потому что это не только сэкономит бюджетные средства, но и сократит время строительства.

Предложения были услышаны специалистами профильных департаментов, которые пообещали добавлять проекты в общую базу.

Иван Крышан