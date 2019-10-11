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Депутаты придумали, как победить рюмочные
Идея Госдумы работать не будет, уверены в Петербурге,
сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Невские новости».
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга придумали, как раз и навсегда решить проблему рюмочных в городе. Однако их идея не сходится с тем, что предложили депутаты Госдумы.
По данным издания, в ГД считают, что продавать алкоголь на площади менее 20 кв м стоит запретить. В Петербурге уверены, что 20 кв м должно стать минимальным значением, а 100 кв м – максимальным.
Только при таких условиях «наливайки» пропадут из городов. Кроме того, надо оставить в законе норму, по которой собственники квартир на собрании могут вынести запрет на размещение алкобаров в их доме.
Елена Миронова