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Депутаты придумали, как победить рюмочные

Алкоголь - Сергей Трейнэ

Идея Госдумы работать не будет, уверены в Петербурге, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Невские новости».

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга придумали, как раз и навсегда решить проблему рюмочных в городе. Однако их идея не сходится с тем, что предложили депутаты Госдумы.

По данным издания, в ГД считают, что продавать алкоголь на площади менее 20 кв м стоит запретить. В Петербурге уверены, что 20 кв м должно стать минимальным значением, а 100 кв м – максимальным.

Только при таких условиях «наливайки» пропадут из городов. Кроме того, надо оставить в законе норму, по которой собственники квартир на собрании могут вынести запрет на размещение алкобаров в их доме.

Елена Миронова

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