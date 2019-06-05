В Госдуме придумали, как снизить плату за вывоз мусора, сообщает DEITA.RU.

Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов передал, что гражданам, которые вынуждены были платить за вывоз мусора дважды, потраченные на мошенников деньги вернут. Прокуратура уже занимается этим вопросом. Также разберутся с неоправданным повышением цен на вывоз в середине года. И, к тому же, графа с платежом вскоре появится в квитанциях, если ее до сих пор не ввели – также для того, чтобы суммы и нормативы были четко видны потребителю, а не устанавливались в случайном порядке. Проверять будут каждый регион.

Чтобы снизить размер платежа, нормативы накопления рассчитают в зависимости от типа строения и местности проживания. К тому же, оплачиваться будут только фактически накопленные отходы. А для тех, кто разделяет отходы, тариф снизят.

Опрос с заводами, перерабатывающими отходы, и их загрузкой тоже не останется без пристального внимания.

Анастасия Туркова