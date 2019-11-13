Депутаты Приморья приняли проект бюджета в первом чтении

В среду, 13 ноября, депутаты Законодательного Собрания Приморского края на внеочередном заседании приняли законопроект о краевом бюджете на следующий год в первом чтении, сообщает DEITA.RU.

Основные параметры бюджета присутствующим рассказала первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина, которая добавила, что параметры бюджета ко второму чтению значительно изменятся, поскольку на федеральном уровне идет бюджетный процесс, по завершению которого станет известно о дополнительных финансовых ресурсах.

«Доходы бюджета 124,8 млрд рублей, расходы – 129,6 млрд рублей, дефицит бюджета 4,8 млрд рублей. Источником перекрытия дефицитных средств – это переходящие остатки бюджетных средств, заемные средства не планируются, если только под кассовые разрывы», - отметила Вера Щербина.

Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Заксобрания Галуст Ахоян, проект закона был рассмотрен на комитете, где представили заключения Контрольно-счетной палаты и правового управления Законодательного собрания, в которых отразили замечания и предложения по законопроекту.

«В комитет поступили решения профильных комитетов Законодательного собрания с предложением принять законопроект в первом чтении. Социальным комитетом и комитетом по продовольственной политики внесены предложения по увеличению соответствующих расходов ко второму чтению. Комитетом по бюджету подготовлено постановление, где были учтены предложения комитетов и контрольно-счетной палаты», - отметил Галуст Ахоян.

Он добавил, что краевой бюджет сохраняет все социальные обязательства взятые администрацией края в 2018-2019 годах. Так, на меры социальной поддержки, принятые по инициативе губернатора, заложено 20 млрд рублей, то есть средства предусмотрены в полном объеме. Также были увеличены расходы на меры поддержки слабозащищеных слоев населения: школьники, обманутые дольщики и многие другие.

«Бюджет на следующий год увеличили на 24% в сравнении с принятым бюджетом на этот год», - заметил председатель комитета Галуст Ахоян.

В итоге бюджет был принят в первом чтении, 32 депутата проголосовало за, четверо против, один воздержался. Всего на заседании присутствовало 37 депутатов, трое отсутствовало.

Иван Крышан