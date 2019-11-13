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Депутаты приняли закон для развития предпринимательства

Чиновник

На внеочередном заседании Законодательного Собрания Приморья народные избранники приняли поправки к краевому закону от 13 ноября 2012 года № 122-КЗ «О патентной системе налогообложения на территории Приморского края», сообщает DEITA.RU.

Законопроект представила первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина, которая подчеркнула, что законопроект приводит краевой закон в соответствии с федеральным законодательством.

«Необходимо краевой закон привести в соответствии с российским законодательством, а также установить размер потенциально возможного получения индивидуальным предпринимателем годового дохода вне зависимости от общего количества физических показателей, а на единицу физического показателя», - подчеркнула Вера Щербина.

В пример, она привела работу парикмахерской, если там трудится пять человек, то в год предприниматель будет платить 20 тысяч рублей, для некоторых территорий данный платеж будет в два раза меньше.

Председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, подчеркнул, что законопроект был внесен губернатором региона. Его обсуждение прошло во время работы комитета.

«В целом законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности», - заключил Галуст Ахоян.

Закон был принят единогласно сразу же в трех чтениях. В силу он вступит 1 января 2020 года.

Иван Крышан

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