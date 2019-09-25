Депутаты пройдут курсы по «лайкам» в инстаграме

Депутатам Госдумы предложили поучиться отставить свои права в сети Instagram и ставить «лайки» вместо профильных запросов. Об этом сообщает DEITA.RU.

Как сообщает РИА ФАН, инициатором необычного нововведения стал один из парламентариев. Александр Шерин заявил, что депутатам необходимо пройти курсы «инстаграмного права», чтобы повысить эффективность работы. В качестве положительного примера работы с населением через социальные сети активист привел дела Голунова и Устинова.

У будущей деятельности парламентариев в соцсети уже есть «рабочее» название – «депутатские флешмобы». Шерин считает, что подключение российского общества к работе думцев через Instagram сдвинет с «мертвой точки» раскрытия таких затянутых дел, как убийство экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, полученные «лайки» можно использовать для ускорения реакции правоохранительных органов.

Отмечается, что предложение Шерина нашло одобрение у нескольких коллег.

Екатерина Цой