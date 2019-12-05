telegr wh call

Новости

Здание полыхнуло в центре города - фото

5 Декабрь 2019, 11:17

Ловушку для самозанятых распахнуло государство

5 Декабрь 2019, 11:00

Депутаты расширят льготы для «Детей войны»

5 Декабрь 2019, 10:51

Путин разрешил полиции стрелять по дронам

5 Декабрь 2019, 10:45

Роспотребнадзор рассказал, почему россияне не любят такси

5 Декабрь 2019, 10:30

Владимир Беспалов: Ошибка в расчетах бюджета может быть фатальной

5 Декабрь 2019, 10:15

Россияне не будут платить налог на имущество

5 Декабрь 2019, 10:00

Алексей Козицкий: Присвоение статуса столицы накладывает ответственность на городских чиновников

5 Декабрь 2019, 09:45

Deita TV

МЕМ про ГЛОНАСС

«ЭРА-ГЛОНАСС» ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

4 Декабрь 2019, 11:36

Депутаты расширят льготы для «Детей войны»

ролик совет

Депутаты приморского парламента выступили с инициативой расширения льгот для категории людей «Дети войны», сообщает DEITA.RU. Об этом заявил спикер приморского парламента после заседания Совета почетных граждан региона и районов.

По словам председателя Законодательного Собрания Приморского края Александра Ролика, новые льготы депутаты решили ввести после проведенного мониторинга, о работе уже ранее принятых законодательных инициатив. 

«В рамках работы над проектом бюджета на 2020 год депутаты обратились к руководителю региона с идеей добавить льгот для граждан старшего поколения», - отметил председатель приморского парламента. 

Он добавил, что инициатива депутатов была услышана, так для категории граждан «Дети войны» введут скидку 50% для проезда в общественном транспорте. Также отдельная статья бюджета будет направлена на организацию отдыха старшего поколения в санаториях региона. Еще в бюджете предусмотрели индексацию всех выплат, реализуемых властями Приморья, и единовременную выплату неработающим пенсионерам, чья пенсия ниже прожиточного минимума.

Отметим, что на заседании совета Александр Ролик напомнил присутствующим о принятых ранее мерах социальной поддержке. Среди них закон о «Детях войны», благодаря которому люди старшего поколения два раза в год получают выплаты, имеют 50% скидку на ЖКХ и 100% на оплату капремонта. 

Иван Юрьев

Читайте также:

Новые льготы получат россияне с 1 января

Россияне могут забыть про пенсии

Пенсионеры и льготники Приморья смогут ездить на автобусах по скидке

Популярное

Женщина «флексит» на дорогах Владивостока - видео

Когда Медведев подпишет: автомобилистов пугают штрафами за гараж

Люди могут остаться без электричества: шторм идет на Приморье

Бывшему мэру Дальнегорска дали 4 года условно
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...