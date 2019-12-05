Депутаты расширят льготы для «Детей войны»

Депутаты приморского парламента выступили с инициативой расширения льгот для категории людей «Дети войны», сообщает DEITA.RU. Об этом заявил спикер приморского парламента после заседания Совета почетных граждан региона и районов.

По словам председателя Законодательного Собрания Приморского края Александра Ролика, новые льготы депутаты решили ввести после проведенного мониторинга, о работе уже ранее принятых законодательных инициатив.

«В рамках работы над проектом бюджета на 2020 год депутаты обратились к руководителю региона с идеей добавить льгот для граждан старшего поколения», - отметил председатель приморского парламента.

Он добавил, что инициатива депутатов была услышана, так для категории граждан «Дети войны» введут скидку 50% для проезда в общественном транспорте. Также отдельная статья бюджета будет направлена на организацию отдыха старшего поколения в санаториях региона. Еще в бюджете предусмотрели индексацию всех выплат, реализуемых властями Приморья, и единовременную выплату неработающим пенсионерам, чья пенсия ниже прожиточного минимума.

Отметим, что на заседании совета Александр Ролик напомнил присутствующим о принятых ранее мерах социальной поддержке. Среди них закон о «Детях войны», благодаря которому люди старшего поколения два раза в год получают выплаты, имеют 50% скидку на ЖКХ и 100% на оплату капремонта.

Иван Юрьев