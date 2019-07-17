Во вторник, 16 июля, в Думе Владивостока прошло заседание комитета по городскому хозяйству, сообщает DEITA.RU.

На заседании комитета депутатам были представлены итоги комплексного обследования пассажиропотока во Владивостоке.

Как отметила председатель комитета Наталья Войновская, вопрос общественного транспорта депутаты держат на контроле, потому что это вопрос социальной значимый.

«Уверена, что многие люди ездили бы на общественном транспорте, если бы автобусы были чистыми и ухоженными. Я была сторонником исследования пассажиропотока, чтобы понимать реальную картину, потому что перевозчики свои интересы защищают, а люди недовольны. Исследование подтвердило, что у нас много дублирующих маршрутов. В ближайшее время будет разработана новая маршрутная сеть, после введения, которой людям станет удобней, так как будет меньше пересадок, сократится интервал движения автобусов по маршруту, есть предложения по выделенным полосам, перехватывающим парковкам. Все это будет способствовать более эффективной работе общественного транспорта», - подчеркнула Наталья Войновская.





Также депутаты заслушали и приняли к сведению информацию о внедрении системы безналичной оплаты за проезд в общественном транспорте.

Комитет по городскому хозяйству рассмотрел и рекомендовал Думе города Владивостока принять проект МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока 06.11.2013 № 71-МПА «Порядок осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения Владивостокского городского округа». Документ разработан в целях приведения указанного МПА в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Как пояснила Наталья Войновская, проектом предлагается предусмотреть, что уведомление о проведении плановой или внеплановой проверки может осуществляться посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Иван Крышан