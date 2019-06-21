На заседании комитета по бюджету, налогам и финансам депутаты рассмотрели корректировку бюджета Владивостокского городского округа.

В работе комитета приняли участие председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, первый заместитель главы администрации Ольга Козерацкая.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир Исаков отметил, что внесенная администрацией города корректировка бюджета предусматривает уменьшение плана по доходам на 2019 год на 63,8 млн рублей.

Снижены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 162,06 млн рублей, неналоговые доходы уменьшены на 5,2 млн рублей, при этом увеличены налоговые доходы на 103,47 млн рублей за счет поступлений по единому сельскохозяйственному налогу и государственной пошлине по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

Представители администрации города подробно проинформировали об изменении объемов межбюджетных трансфертов. Также доложили о том, на какие цели планируется увеличить бюджетные ассигнования, полученные за счет увеличения налоговых доходов и перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств. В частности, корректировкой бюджета запланированы средства в сумме 13,6 млн рублей на ремонт парома «Босфор Восточный»; 3,8 млн рублей на выполнение работ по мобилизации, демобилизации и аренде понтонов на островах Рейнеке и Попова; 4,79 млн рублей на грейдирование дорог острова Попова, поселка Береговое; 2,3 млн рублей на разработку проектной документации по капитальному ремонту подпорных стен на улицах Окатовая, Тухачевского, Кипарисовая, Гульбиновича; 57,27 млн рублей на выполнение работ по ремонту ливневой канализации на улицах Пушкинская, Адмирала Кузнецова, Минеров, Слуцкого, Гульбиновича, 20,8 млн рублей на строительство ливневой канализации на улице Гульбиновича; 9,5 млн рублей на содержание общественных туалетов; 4 млн рублей на текущее содержание контейнеров и контейнерных площадок на территории города.

В связи с вносимыми изменениями предлагается утвердить параметры бюджета Владивостокского городского округа на 2019 год по доходам и по расходам в сумме 20,97 млрд рублей.

Рассмотрев изменения в бюджет, комитет рекомендовал Думе города Владивостока принять проект муниципального правового акта «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 14.12.2018 № 68-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

На заседании комитета и.о. председателя Контрольно-счетной палаты города Владивостока Алла Егорова доложила депутатам о результатах контрольного мероприятия «Внешняя проверка отчетности главных администраторов дохода бюджета Владивостокского городского округа за 2018 год».

Докладчик сообщила, что внешняя проверка подтвердила достоверность отчета об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2018 год. В то же время в ходе проверки был выявлен рад нарушений у отдельных главных администраторов дохода бюджета. Так, в отчетном периоде со стороны МКУ «Дирекция по строительству ВГО» не были применены все меры ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств. В частности, не были применены штрафные санкции к ООО «ВекторСтрой» за ненадлежащее исполнение обязательств по строительству спортивного зала со вспомогательными помещениями МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов г. Владивостока» в размере 3,08 млн рублей. В данном случае, как пояснила Алла Егорова, имеет место нарушение пункта 16 статьи 95, части 6 и 8 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Владимир Исаков акцентировал, что в ходе строительства было много вопросов к качеству строительных работ, в результате спортзал так и не был построен в установленные сроки.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали МКУ «Дирекция по строительству ВГО» обратиться в суд о взыскании штрафа за ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств.