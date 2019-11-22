Депутаты разрешат не проверять владельцев оружия

Как владельцы пистолетов и ружий хранят их, будут интересоваться все реже, сообщает DEITA.RU.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Росгвардии Виктор Золотов обсудили правила хранения оружия в России. Так, прозвучало предложение все меньше интересоваться владельцами оружия.

Как сообщается на сайте Госдумы, авторы инициативы предлагают проверять владельцев оружия раз в 8 лет, если не было нареканий, а потом, если проблем не возникнет и дальше, вообще отказаться от проверок таких законопослушных граждан. Особо отмечается, что такие сроки будут актуальны только для правил хранения оружия. Медкомиссии раз в 5 лет останутся обязательными.

По мнению заместителя председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна, такой вариант видится ему самым логичным. Он оградит общество от ЧП с оружием, но перестанет создавать проблемы добропорядочным гражданам.

Елена Миронова