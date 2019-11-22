telegr wh call

Новости

Депутаты разрешат не проверять владельцев оружия

22 Ноябрь 2019, 22:45

Кремль сказал, накажут ли чиновников за истерию с водительскими справками

22 Ноябрь 2019, 22:15

Шойгу рвет и мечет: воры сорвали оборонзаказ

22 Ноябрь 2019, 21:45

Выйти на пенсию пораньше разрешено таким категориям граждан

22 Ноябрь 2019, 21:15

Помощник Путина сказал, как оживить российскую экономику

22 Ноябрь 2019, 20:45

«Хабаровские электрические сети» введен режим повышенной готовности

22 Ноябрь 2019, 20:32

«Детские» деньги закончат платить через 3 года

22 Ноябрь 2019, 20:15

Губернаторское кресло начали делить, не дожидаясь отставки

22 Ноябрь 2019, 20:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Депутаты разрешат не проверять владельцев оружия

Ружье

Как владельцы пистолетов и ружий хранят их, будут интересоваться все реже, сообщает DEITA.RU.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Росгвардии Виктор Золотов обсудили правила хранения оружия в России. Так, прозвучало предложение все меньше интересоваться владельцами оружия.

Как сообщается на сайте Госдумы, авторы инициативы предлагают проверять владельцев оружия раз в 8 лет, если не было нареканий, а потом, если проблем не возникнет и дальше, вообще отказаться от проверок таких законопослушных граждан. Особо отмечается, что такие сроки будут актуальны только для правил хранения оружия. Медкомиссии раз в 5 лет останутся обязательными.

По мнению заместителя председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна, такой вариант видится ему самым логичным. Он оградит общество от ЧП с оружием, но перестанет создавать проблемы добропорядочным гражданам.

Елена Миронова

Читайте также:

Почтальон 10 дней шел по тайге с центнером писем

Пустивший в колледж стрелка охранник арестован

Россиянин открыл стрельбу в своей квартире

Популярное

Названы 3 метки от автоугонщиков

Дешевые билеты получат дальневосточники 30 лет

Водители начнут нарушать правила движения назло ГИБДД

Крупнейшую парковку столицы закрыли для проезда
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Как вы считаете, уборка снега - это забота:
Голосовать
Загрузка...