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Депутаты решают проблему мобильности инвалидов в Приморье
Парламентарии Законодательного Собрания Приморского края установили компенсацию в 50% - на авиаперелеты для людей с инвалидностью по всему региону. А также решили ежемесячно платить людям, ухаживающим за людьми с ограниченными возможностями. Такие решения народные избранники приняли в преддверии фестиваля "Творчество без границ". Мероприятие прошло в Артемовском городском округе, а его главными гостями стали люди с инвалидностью, сообщает DEITA.RU
Первая декада декабря для города Артем означает не только начало зимы, но и повод еще раз вспомнить о людях, чьи возможности здоровья ограничены. Именно для них и проходит уже пятый год подряд специальный фестиваль. В программу культурного события организаторы включили не только глаа-концерт, но и различные мастер-классы, выставки, круглые столы и консультации для родителей особенных детей. Такой косплекс мероприятий в городе приурочен к ставшей традиционной, первой декаде декабря, которая посвящена инвалидам.
В ходе фестиваля "Творчество без границ" выступали с речью чиновники и управленцы, а также депутаты ЗаКса. Среди них был и председатель краевого парламента, Александр Ролик.
"Эта площадка традиционно объединяет людей творческих, ищущих. Она дает возможность показать свой творческий потенциал, реализовать свои идеи и таланты», - сказал, обращаясь к участникам галла-концерта, председатель Законодательного Собрания.
Он отметил, что волонтерские движения - в том числе направленные на заботу об инвалидах - активно поощряются властями региона. А программы благоустройства городов Приморья(Артема - в том числе) разарабатываются с учетом нужд маломобильных граждан. Он отметил, что волонтерские движения - в том числе направленные на заботу об инвалидах - активно поощряются властями региона. Одним из важных решений, которые озвучил Александр Ролик, стало внедрение системы выплат - для людей, которые могут работать, но не имеют дохода из-за ухода за людьми с инвалидностью. Также с 2019 года по предложению членов фракции «Единая Россия»
в Законодательном Собрании Приморского края принят закон, по которому установлены меры по обеспечению доступности транспорта для передвижения инвалидов. С этого года предоставляется и компенсация 50% стоимости билета за авиаперелет по территории края.
Евгений Черемухин