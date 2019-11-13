Депутаты скорректировали бюджет фонда медицинского страхования

Большинство депутатов Законодательного Собрания Приморья проголосовали за корректировку бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, сообщает DEITA.RU.

Проект закона был представлен руководителем ГУ ТФОМС ПК Константином Скорупским, который доложил присутствующим народным избранникам, что бюджет фонда составляет в доходной части 31,4 млрд рублей, а в расходной 31,7 млрд рублей. Дефицит бюджета он предложил закрыть с помощью остаточных средств фонда, которых на 1 января 2019 года было 325 млн рублей.

«Увеличение расходной части будет распределено на выполнение территориальной программы. Так, на оказание медицинской помощи 11,8 млн рублей и на финансовое обеспечение организации дополнительного образования медработников и приобретение оборудования на 69,3 млн рублей. С учетом вносимых изменений параметры бюджета составят 31,4 млрд доходов и по расходам 31,7 млрд рублей», - заявил Константин Скорупский.

Заместитель председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Геннадий Лазарев добавил, что на комитете данный вопрос был рассмотрен.

«Наш комитет рассмотрел предложенный законопроект, тогда был высказан ряд замечаний, но в результате голосования комитет рекомендует принять представленный законопроект», - сказал зампредседателя профильного комитета.

В итоге законопроект был принят в трех чтениях, за него проголосовало 35 депутатов из 37 присутствующих.

Иван Крышан