Депутаты скорректировали бюджет ТФОМС

В Законодательном Собрании Приморья на заседании комитета депутаты рассмотрели законопроект «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», сообщает DEITA.RU.

Документ законодателям был представлен руководителем ТФОМС Константином Скорупским, который отметил, что в следующем году в бюджет медицинского фонда заложено 33,4 млрд рублей, это на 6,7% больше чем в этом году.

Основная часть средств 99,1% поступит в виде субвенций из федерального бюджета ФОМС. Бюджет будет сбалансирован по доходам и расходам, это же планируется и в следующие годы. Постепенно бюджет ТФОМС будет расти, если в 2021 году он составит 35,4 млрд рублей, то в 2022 году – 37,3 млрд рублей.

Помимо законопроекта парламентарии скорректировали бюджет медицинского фонда на этот год. Доходная часть была увеличена почти на 18 млн рублей, расходы увеличились на 343,4 млн рублей. Руководитель регионального фонда подчеркнул, что дефицит бюджета будет закрыт за счет остаточных средств на счетах фонда. В итоге расходная часть составит 31,7 млрд рублей, а доходная 31,4 млрд рублей.

Заместитель руководителя комитета Геннадий Лазарев выступил содокладчиком по данным вопросам. Во время обсуждения был высказан ряд замечаний и предложений парламентариями, а Контрольно-счетная палата предоставила заключения.

Законопроекты вынесут на заседание Законодательного Собрания.

Иван Юрьев