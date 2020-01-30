Депутаты скорректировали бюджет Владивостока на 2020 год

На первом в 2020 году заседании городской думы Владивостока в четверг, 30 января, депутаты рассмотрели 15 вопросов, связанных с жизнедеятельностью города, сообщает DEITA.RU. Изменения внесли в Устав города, бюджет, правила предоставления мест в образовательных учреждениях, установили новые границы ТОСов, определили перечень муниципального имущества для приватизации, приняли решение в текущем юбилейном году присвоить двум горожанам звание «Почетного гражданина Владивостока».

Как отметил председатель думы Андрей Брик, основной вопрос повестки заседания - это корректировка бюджета на 2020 год в доходной и расходной части.

«Дума утвердила корректировку в бюджет Владивостокского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. В целом статья доходов на 2020 год увеличилась до 18,5 млрд рублей. Это первоначальный бюджет, ожидается, что на протяжении года — за счет привлечения субсидий, субвенций — бюджет Владивостока будет увеличен, в среднем, до 20 млрд рублей. Уверен, что бюджет в итоге станет профицитным, образовавшийся дефицит в 186,4 млн рублей носит технический характер, в ходе дальнейших корректировок доходы, как ожидается, превысят расходы. Соответственно, будут выполнены все обязательства, которые стоят перед Владивостоком, в том числе, по подготовке к 160-летнему юбилею города. Также хочу отметить, Дума приняла решение в юбилейный год о присвоении не одному, а двум жителям звания «Почетный гражданин Владивостока». Важным социальным вопросом стало выполнение поручения Президента РФ по поддержке медицинских работников — решением Думы им будут предоставлены льготы на первоочередное получение мест в муниципальных яслях, детских садах, школах, данная норма будет способствовать закреплению персонала среднего звена в медучреждениях», — прокомментировал председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

Дума приняла изменения в Устав города Владивостока в целях юридического закрепления возможности опубликования муниципальных правовых актов и соглашений в официальном сетевом издании — сайте правовой информации Владивостока vlc25.ru. Как пояснила первый заместитель главы администрации города Наталья Соколова, такая возможность предусматривается положениями ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Также Дума назначила публичные слушания по изменению в Устав города на 28 февраля, начало в 16.00. Слушания пройдут в актовом зале администрации города Владивостока (Океанский пр-т, 20). Как пояснила председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Думы Роза Чемерис, проведение публичных слушаний и утверждение порядка учета предложений необходимо провести для соблюдения процедур, установленных законодательством в случае внесения изменений в Устав города.

Одним из основных вопросов, рассмотренных на заседании, стала корректировка главного финансового документа на 2020 год. Благодаря трансферам из краевого бюджета, в город поступит на 2,1 млрд рублей больше. По доходам бюджет составит 18,513 млрд рублей, по расходам – 18,7 млрд рублей. Технический дефицит 187 млн рублей, который впоследствии будет закрыт субвенциями и субсидиями, ожидаемыми в этом году.

«Первая в 2020 году корректировка бюджета оказалась позитивной, бюджет на текущий год был увеличен на 2 млрд 122,6 млн рублей. В целом ожидаем финансирование на уровне прошлого года. Прирост бюджета позволит осуществить ряд важных структурных социально ориентированных инициатив. Это означает, что Владивосток продолжит стабильно, планомерно развиваться, что особенно важно в связи с предстоящим 160-летним юбилеем города. Значительные вложения предусмотрены в благоустройство города — так, 87,5 млн рублей буду направленны на восстановление мемориала «Боевая слава ТОФ». Планируется облагородить территорию Покровского парка, прилегающую к Покровскому кафедральному собору. Заложены средства на проектирование двух детских садов — на ул. Постышева и в поселке Аякс. Продолжаем направлять бюджетные поступления на развитие микрорайона Патрокл: строятся два детских сада, там же планируется возведение большой общеобразовательной школы на 1200 мест. К юбилею города на линию выйдет обновленный парк городских трамваем. Таким образом, горожан и гостей приморской столицы порадуют в юбилейном году многие позитивные изменения, которые будут происходить во Владивостоке», — отметил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Владимир Исаков.

Решением Думы за медработниками было закреплено первоочередное право на предоставление мест в муниципальных яслях, детских садах, школах, причем, расположенных рядом с местом проживания. Как пояснила первый заместитель главы администрации города Ольга Козерацкая, данная инициатива связана с реализацией поручений Президента РФ по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. В силу особых условий труда медицинские работники могут претендовать на льготу, которая распространяется также на работников правоохранительной системы, других силовых структур.

Депутаты внесли в трех чтениях изменения в МПА № 158 «Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях города Владивостока». Данная норма будет способствовать закреплению персонала среднего звена в медучреждениях.

В честь 160-летия Владивостока и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне депутаты приняли решение о присвоении в 2020 году двум горожанам звания «Почетный гражданин Владивостока». Также изменения коснутся самой процедуры выбора кандидатуры на присвоение звания. Теперь с кандидатом будет подписываться соглашение о персональных данных, а для выбора победителя хватит большинства голосов членов комиссии, до этого необходимо было 2/3 голосов членов комиссии.

Дума утвердила в трех чтениях изменения в «Программу приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке на 2019 и 2020 годы» и в «Положение о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, сноса самовольных построек и переноса иных объектов на территории города Владивостока». Депутаты утвердили новый список муниципальной собственности, который пойдет под программу приватизации в этом году. Добавлено было 29 объектов, исключены несколько объектов, в том числе Пороховой погреб №13, который передадут в Федеральный музей «Владивостокская крепость» и земельный участок в районе улицы Шилкинская, 34, где будет построено муниципальное жилье.

Также народные избранники признали утратившим силу решение «Об утверждении Перечня наказов избирателей на 2020 год».

Как отметил председатель комитета по налогам, бюджету и финансам Владимир Исаков, что такая форма взаимодействия с электоратом как наказы избирателей кардинально меняется.

«Депутаты продолжат формировать список запросов горожан, однако финансирование этих работ будет проходить по государственным программам бюджета. Поправки вносятся в связи с изменением федерального законодательства», - отметил Владимир Исаков.

Депутаты установили границы 2 новых объединений территориального общественного самоуправления Владивостока — на острове Русском и в микрорайоне Змеинка. Также была расширена территория ТОС по ул. Черемуховая за счет присоединения соседней парковой зоны. Ранее во Владивостоке было зарегистрировано 18 объединений ТОС.

Последним рассмотренным вопросом стало утверждение изменения средней рыночной стоимости квадратного метра во Владивостоке на приобретения жилья для детей-сирот.

Как пояснил заместитель главы администрации города Тарас Фищук, данные изменения необходимо внести в целях реализации Закона Приморского края «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Иван Крышан