Так депутаты пытаются бороться с деятельностью нелегальных букмекерских контор, сообщает DEITA.RU.



В среду, 22 мая, депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который должен упростить регистрацию на разрешенных сайтах букмекерских контор. Как отметил автор проекта Андрей Луговой (ЛДПР), таким образом депутаты пытаются бороться с нелегальными интернет-конторами.

Если закон примут, то россиянам станет проще пройти регистрацию на сайте одобренных букмекеров и сделать ставки на спорт. Пока, уверены депутаты, большинство денег от любителей азартных игр уходят в офшоры. По прикидкам Лугового, это 200 миллиардов рублей ежегодно.

Кроме того, в проекте закона есть предложение о лицензионном контроле за деятельностью букмекерских организаций. Также предлагается ввести запрет на рекламу ряда организаций во время спортивных мероприятий.

Ранее сообщалось, что азартный гражданин обратился в полицию и сообщил о несправедливости в отношении него со стороны работников букмекерской конторы. Как стало известно корреспонденту DEITA.RU, мужчина рассказал, что накануне финальной игры чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии он сделал большую ставку и выиграл крупную сумму.

Елена Миронова