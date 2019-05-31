Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик доложил о работе представительного органа в 2018 году, сообщает DEITA.RU. Так, в прошлом году было проведено 16 заседаний, на которых приняли 127 решений и 82 муниципальных правовых акта.

Как отметил председатель Думы в своем докладе, наиболее важным решением стало принятие бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг, девять корректировок бюджета на 2018 год, благодаря которым своевременно удалось выделять средства на решение вопросов местного значения.

Часть принятых решений в прошлом году носили социальный характер. Освобождены от налогообложения резиденты территории опережающего социально-экономического развития на три года со дня получения ими статуса в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления предпринимательской деятельности. Предоставление такой льготы будет способствовать повышению деловой активности.

Для граждан предпенсионного возраста, владеющих земельными участками, уменьшили налоговую базу на участки, не превышающие 600 квадратных метров. От уплаты земельного налога полностью были освобождены многодетные семьи, владеющие землей для строительства дома. Также их освободили от уплаты налога за недвижимость, в котором они проживают.

Председатель Думы подчеркнул, что предоставление данных налоговых льгот направлено на снижение налоговой нагрузки для многодетных семей и содействие в улучшение их жилищных условий. Для развития конкуренции в сфере образования городская дума ввела корректирующий коэффициент расчета арендной платы за пользование объектами недвижимости, которыми пользуются общеобразовательные организации.

В прошлом году депутаты утвердили «Правила благоустройства территории Владивостокского городского округа». В документе установлены требования к внешнему ввиду фасадов зданий, строений, сооружений, организации освещения, озеленения; установке указателей, вывесок, рекламных конструкций; размещению и содержанию детских и спортивных площадок и т.д. В правилах прописан перечень мероприятий по благоустройству, порядок и периодичность их проведения.

Также Думой был сформирован перечень наказов избирателей на 2019 год, в который вошли 116 наказов на общую сумму 177,9 млн рублей.





Кроме этого, депутаты в течение года проводили работу по приведению муниципальных правовых актов в соответствие с вступившими в силу изменениями федерального законодательства. В итоге внесен ряд важных изменений в Устав Владивостока.

В 2018 году городская Дума инициировала проведение пяти публичных слушаний по вопросам бюджета города, его корректировке и изменению Устава города.

Думой города Владивостока в прошлом году проводился ряд общественных мероприятий: IV Гражданский форум: «Патриотизм – национальная идея России», круглый стол «Развитие кадрового потенциала и поддержка талантливой молодежи Приморского края» и другие. В том числе было проведено 24 заседания рабочих групп, на которых обсуждались вопросы организации территориального общественного самоуправления; развития парковой, культурно-исторической зоны «Владивостокская крепость» и туризма; формирования информационного общества и развития цифровой экономики, организации охраны и обеспечения безопасности в муниципальных общеобразовательных учреждениях, развития физической культуры и массового спорта. В итоге были установлены границы нескольких ТОС, проведены субботники на фортах «Владивостокской крепости». Также на объектах Владивостокской крепости проводится работа по созданию Центра патриотического воспитания.

В 2018 году в думу города поступило 1146 обращений от граждан, общественных организаций и предпринимателей. По словам Андрея Брика, наибольшее количество вопросов касалось благоустройства и дорожной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, градостроительства и землепользования. По всем решениям были приняты меры.

«Вся деятельность Думы города Владивостока направлена на создание условий для экономического развития города, повышение качества жизни населения, обеспечение социальной стабильности, гражданского мира и согласия в обществе, укрепление местного самоуправления», - акцентировал председатель Думы.

Во время заседания Думы был заслушан доклад главы администрации Владивостока Олега Гуменюка о работе мэрии в 2018 году, о ближайших планах по развитию города. В конце отчета ему задали несколько вопросов народные избранники. Так, депутат Виктор Федоров поднял вопрос об использовании в городе газомоторного и электрического транспорта. Виктор Аблапов поинтересовался о ремонте подпорных стен и лестниц. Олег Гуменюк отметил, что администрация города намерена увеличить расходы на эти цели в бюджете города на будущий год. Также глава города ответил на вопросы Дениса Русинова о строительстве скверов, Евгения Ляшенко - об экологии, Натальи Кочуговой – о предоставлении транспортных услуг населению, Александра Шукевича – о «точечной» застройке в центре города.

Также на заседании депутаты приняли корректировку в бюджет Владивостока на 2019 год. Расходы были увеличены на 100 млн рублей, которые будут потрачены на сферу образования. На 97 млн рублей установят в образовательных учреждениях противопожарную систему, а 3 млн будут израсходованы на проведение праздника для выпускников школ.

Еще 7,8 млн рублей, которые удалось сэкономить, будут направлены на оплату исполнительных листов. В итоге изменений основные параметры бюджета на 2019 год утверждены по доходам и по расходам в сумме 21,04 млрд рублей.

Дума утвердила отчет об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2018 год.

По доходам бюджет Владивостокского городского округа исполнен в сумме 14,02 млрд рублей, или на 99,6% к плановым назначениям, по расходам – в сумме 13,79 млрд рублей, или на 98,19 % к плану. Муниципальный долг уменьшен на 400 млн рублей.

По словам председателя комитета по бюджету, налогам и финансам городской Думы Владимира Исакова, администрация города показала эффективную работу по исполнению бюджета и высокий уровень управления финансовыми ресурсами.

Депутаты приняли отчет о выполнении программы приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке за 2018 год. В прошлом году были реализованы шесть объектов недвижимости. Общая сумма от продажи составила 79,8 млн рублей.

Дума города Владивостока приняла во втором и третьем чтениях МПА «О внесении изменений в Устав города Владивостока». В Уставе предусмотрены полномочия администрации города Владивостока по участию в реализации мероприятий комплексных планов противодействия идеологии терроризма, утверждаемых Президентом Российской Федерации, Губернатором Приморского края, и других мероприятий в рамках своих полномочий.

Иван Крышан