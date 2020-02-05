Депутаты Владивостока рассмотрели ситуацию с вывозом мусора

Во вторник, 04 февраля, депутаты думы Владивостока на комитете по городскому хозяйству заслушали отчет о реализации «мусорной реформы», сообщает DEITA.RU.

Как отметила председатель комитета по городскому хозяйству думы Владивостока Наталья Войновская, ранее в системе по вывозу твердых бытовых отходов был задействован целый ряд мелких компаний. При этом качество работ нередко оставляло желать лучшего, наблюдались случаи, когда вывезенные с мусорных площадок города отходы оказывались выгружены на стихийных свалках, расположенных в пригороде, в том числе в лесной зоне. Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский экологический оператор» подходит к делу ответственно, весь мусор довозится компаниям, с которыми заключены договоры, до полигона по хранению твердых коммунальных отходов.

«Реформа по вывозу твердых коммунальных отходов осуществляется с начала текущего года не без трудностей, можно сказать, в этой сфере городского хозяйства происходит масштабная перестройка. Первоначальный январский период был острым, компаниям, которые не справились с объемами работ, не выдержали конкуренции, пришлось потесниться на рынке услуг по вывозу мусора. Еще раз подчеркну, главной задачей является вывоз и складирование мусора на полигоне, стихийная свалка отходов в пригороде недопустима. В реализации данной задачи нужна обоюдная воля всех участников процесса: управляющих компаний, ТСЖ, городской администрации, регионального оператора, самих жителей. Это наша общая задача — сделать Владивосток чистым и комфортным для проживания», — отметила председатель комитета по городскому хозяйству Думы города Владивостока Наталья Войновская.

По словам исполняющего обязанности директора КГУП «Приморский экологический оператор» Алексея Борисова, в первые недели января трудности с вывозом мусора наблюдались в Первомайском и Ленинском районах Владивостока. Однако этот вопрос удалось решить благодаря усилению мощностей компаний по вывозу мусора; на объекты Первомайского района зашла еще одна компания, с которой региональный оператор заключил договор.

Одной из существенных проблем в реализации реформы Алексей Борисов назвал высокую запаркованность городских улиц и придомовых территорий: мусоровозы не всегда имеют возможность беспрепятственно подъехать к контейнерам. К примеру, когда по улице Героев Хасана мусор вывозила небольшая компания, мусоровозу приходилось до полутора часов тратить на подъезд к мусорным контейнерам.

«Мы приняли решение обратиться в администрацию города с просьбой установить вблизи площадок с мусорными контейнерами дорожные знаки «Стоянка запрещена» для личного автотранспорта», — уточнил Алексей Борисов.

Отдельно депутатами обсуждался вопрос о заключении договоров на вывоз мусора с юридическими лицами: эта работа продолжается по сей день, наибольшее количество рассмотренных документов пришлось на 29 декабря 2019 года и 15 января 2020 года.

«В настоящее время региональный оператор особое внимание уделяет разъяснительной работе с предпринимателями, объясняя, на какие площадки надо складировать мусор. Было выявлено, что у ряда юридических лиц не имеется подготовленных мест для сбора мусора», — отметил Алексей Борисов.

Заместитель главы Владивостока Тарас Фищук привел некоторые данные статистики отметив, что в январе насчитывалось 320 обращений, поступивших в администрацию города по проблеме вывоза мусора. В феврале, за текущую неделю было всего 17 таких обращений, что явно говорит о спаде напряженности и выравнивании ситуации. По его словам, мэрия находится в постоянном взаимодействии с региональным оператором, представителями АТУ районов города.

«Глава города держит ситуацию на контроле, регулярно проводятся совещания с представителями управляющих компаний, ТСЖ, в ходе которых отрабатываются оптимальные маршруты вывоза мусора. Ключевая сложность в том, чтобы данные схемы согласовать с новыми перевозчиками», — подчеркнул вице-мэр.

Тарас Фищук также отметил, что сейчас региональный оператор прорабатывает вопрос о заключении юридическими лицами договоров через МФЦ, данная услуга должна заработать в ближайшее время.

На заседании комитета депутаты приняли решение вернуться к данному вопросу и заслушать отчет регионального оператора и администрации Владивостока через три месяца, чтобы еще раз оценить ход реализации «мусорной реформы».