Депутаты выбрали аудиторов для Контрольно-счетной палаты Приморья

Во вторник, 3 декабря, на заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного Собрания Приморского края депутаты проголосовали за представленных кандидатов на места аудиторов Контрольно-счетной палаты Приморья, сообщает DEITA.RU.

Шестерых кандидатов на должность аудитора парламентариям Приморья представил председатель контрольно-счетной палаты Юрий Высоцкий. По каждому из них руководитель аудиторского органа прошелся отдельно, подробно рассказав об опыте работы и заслугах специалистов.

«Новые назначения связаны с изменением законодательства, так должность аудиторов была исключена из должностей гражданской службы и переведена в статус государственной службы Приморского края. На основании данных изменений представляю вам перечень кандидатов», - отметил Юрий Высоцкий.

Всех шестерых кандидатов, депутаты комитета одобрили единогласно. Также депутаты на комитете рассмотрели на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края Валентину Волкову. Ее кандидатура также была поддержана единогласно и рекомендована рассмотрение Законодательного собрания.

Председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян поздравил аудиторов и Валентину Волкову с назначениями на новые должности.

«Желаю вам, чтобы вы с еще большим усердием работали и выявляли нарушения, которые у нас иногда происходят», - заключил Галуст Ахоян.

Иван Крышан