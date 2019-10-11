Депутаты забрали у детей модное развлечение

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга хотят запретить детям посещать экстремальные квесты, сообщает DEITA.RU.

По мнению избранников народа, россиянам до четырнадцати лет нечего делать на излишне страшных или сложных салонных играх, ведь часто вместо развлечения дети получают травмы различной степени тяжести. В качестве примера пагубного влияния квестов на качество здоровья подрастающего поколения, депутаты вспомнили о двух случаях в северной столице.

«Однажды тринадцатилетний ребенок получил грубой порез ноги т.к. аниматор перестарался с актерской игрой с топором в руках, а четырнадцатилетняя девочка во время выполнения задания упала и сильно травмировала себе лицо», - помнили депутаты ЗакСа.

Также авторы инициативы считают, что необходимо внести поправки в действующее законодательство в части увеличения требований к обеспечению безопасности на квестах, а также закрепить полное официальное определение этого развлечения.

Далеко не все присутствующие разделили радикальное желание депутатов запретить детям посещение квестов. Многие высказали мнение, что салонные игры запрещать нельзя - это вызовет особо нездоровый интерес детей к ним, а вот поработать над понижением травмоопасности во время выполнения заданий - необходимо давно.

Екатерина Цой