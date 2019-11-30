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Депутаты заинтересованы в «безвизе» с Японией

хмелев

В пятницу, 29 ноября, депутат Законодательного Собрания Приморского края Владимир Хмелев встретился с Генеральным консулом Японии Коитиро Накамура, сообщает DEITA.RU. Встреча прошла в Партизанске, куда прибыл с официальным визитом представитель Японии для открытия Фестиваля японского кино.

В ходе встречи с официальными лицами в Партизанске Коитиро Накамура рассказал о задачах Генерального консульства Японии по взаимодействию с муниципальными органами власти Приморского края в области культуры, а также по увеличению туристического потока из Японии в Приморье.

В свою очередь депутат Законодательного Собрания Владимир Хмелев отметил, что более активному туристическому обмену между Японией и Приморским краем мешает отсутствие безвизового посещения Японии. 

«Россия предоставляет возможность иностранным туристам по электронной визе достаточно свободно посещать Приморский край. Данная мера вызвала существенный рост туристического потока из стран Азиатско-тихоокеанского региона, но не из Японии», - заметил во время встречи Владимир Хмелев.

Генеральный консул согласился с депутатом в том, что поток японских туристов пока не является существенным. Однако напомнил, что в этом году рост туристического потока из Японии вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.

В ходе встречи между сторонами были затронуты самые разные аспекты возможного сотрудничества между Японией и Партизанским городским округом. 

Иван Крышан

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