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Депутаты законодательно запретят высаживать детей из автобусов
Пока о безопасности детей позаботились только в нескольких регионах
Вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой
России» Андрей Турчак пообещал, что в ближайшее время в России запретят
высаживать детей из общественного транспорта, сообщает DEITA.RU. Такое
заявление депутат сделал в Нижнем Новгороде во время встречи с медиками.
Как пишет РИА Новости, Турчак рассказал, что каждой зимой увеличивается количество жалоб на то, что детей высаживают из автобусов на мороз из-за отсутствия билетов или денег на проезд. Пока законодательно запрет на такие действия со стороны перевозчика есть только в нескольких регионах.
На встрече пообещали в скором времени установить такие запреты во всех без исключения регионах. Сообщается, что обращения к главам уже отправлены.