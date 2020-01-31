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6 Декабрь 2019, 18:15

Депутаты законодательно запретят высаживать детей из автобусов

автобус

Пока о безопасности детей позаботились только в нескольких регионах

Вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал, что в ближайшее время в России запретят высаживать детей из общественного транспорта, сообщает DEITA.RU. Такое заявление депутат сделал в Нижнем Новгороде во время встречи с медиками.

Как пишет РИА Новости, Турчак рассказал, что каждой зимой увеличивается количество жалоб на то, что детей высаживают из автобусов на мороз из-за отсутствия билетов или денег на проезд. Пока законодательно запрет на такие действия со стороны перевозчика есть только в нескольких регионах.

На встрече пообещали в скором времени установить такие запреты во всех без исключения регионах. Сообщается, что обращения к главам уже отправлены.

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