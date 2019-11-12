Депутаты ЗакСа: в Приморье станет безопаснее, спокойнее и правомернее

Депутаты Законодательного Собрания Приморья обсудили реализацию государственной программы «Безопасный край», которая действует в регионе с 2015 по 2021-й годы. В 2019-ом на её выполнение из бюджетов разных уровней выделили почти миллиард рублей, однако, уверены законодатели, еще остаётся над чем работать, сообщает DEITA.RU.

Юридическая помощь станет доступнее, превентивные меры по правонарушениям – будут эффективнее. Такие тезисы стали главной частью повестки прошедшего накануне совещания Комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству. Приморские парламентарии проанализировали ход выполнения госпрограммы сразу по трём направлениям: профилактика экстремизма и терроризма(а также потребления наркотиков), улучшение безопасности дорожного движения и обеспечение деятельности мировой юстиции в Приморье.

Последнее, уверены законодатели, выполнялось в последние годы неэффективно: так, всего на 21% исполнены расходы, связанные с оказанием юридической помощи отдельным категориям населения. Депутаты ЗакСа уверены – все дело в бюрократии. В то же время члены комитета по региональной политике отметили весьма эффективное использование бюджета – по части координации правоохранительной деятельности. Сюда же отнесли успешное исполнение административного законодательства, и деятельность мировых судей.

«Мы ежеквартально заслушиваем исполнение данной программы и, к сожалению, надо отметить, что прозвучавшая сегодня информация не дает нам повода для оптимизма, - отметил председатель комитета Джамбулат Текиев. - Пока нельзя говорить, что поставленные при принятии программы задачи достигнуты»

Он добавил, что, в контексте выполнения программы «Безопасный край», речь должна идти не только об освоении средств – а это 837 миллионов рублей только из краевого бюджета – но и о качественных результатах.

«Поэтому очень важны эффективность профилактической работы, доступность юридической помощи, обеспечение безопасности дорожного движения. Если для этого необходимы дополнительные средства, нужно их запрашивать. Считаем, что департаменты должны более ответственно подходить к исполнению данной программы, одной из важных для Приморского края, и, надеемся, что нас услышали», - подытожил Джамбулат Текиев.

Евгений Черемухин