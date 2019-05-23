Российский олигарх Олег Дерипаска после неожиданной покупки скандальных «Хаяттов» не захотел в приморский офшор, но зарегистрировал целых 7 компаний в офшоре Калининградской области, сообщает DEITA.RU.

Вот список замысловатых названий структур, которые отныне Дерипаска будет контролировать через офшорную зону на Октябрьском острове вблизи Калининграда: «Транс Сегтор Холдингз Лимитед», «Самолюс Инвестментс Лимитед», «Прайм Эмеральд Трейдинг Лимитед», «Фенестрария Консалтантс Лимитед», «Лэнгдэйл Холдингз Лимитед», «Распериа Трейдинг Лимитед», «Цератозамия Консалтантс Лимит».

Примечательно, что официальные представители бизнесмена открещивались от его связи с вышеуказанными структурами, но вычислить родство нетрудно. Центробанк России уже выпускает акции этих компаний.

Почему же Олег Владимирович не заинтересовался офшором на Русском острове? В свете покупки «Хаяттов» на мысе Бурном и в бухте Золотой рог за минимальную цену этот шаг был бы логичным.

Переехать в так называемый специальный административный район (САР) можно при соблюдении следующего условия: в России нужно инвестировать в развитие экономики 50 миллионов рублей, и дальше смело шагать в офшор, не выплачивая налоги от продажи активов и получения прибыли.

Закон был принят Госдумой в третьем чтении 26 июля 2018 года. Инициаторами законопроекта выступили депутаты и сенаторы от Приморья и Калининградской области. Сейчас в Калининградской области зарегистрировано 8 компаний, в Приморье - две.

Первым приморским участником САР стала компания «Финвижн Холдингс», принадлежащая бизнесмену Артему Аветисяну. «Я очень рад, что мы ушли с Кипра, таким образом избавив себя от множества проблем. Теперь нам работать гораздо проще», - говорил тогда Аветисян. Управлять процессом призвана Корпорация развития Дальнего Востока, которая также рулит Свободным портом и ТОРами.

Дерипаску называли самым реальным кандидатом на приморский офшор. Компании En+ Group и United Company Rusal Plc (UC Rusal) олигарх давно хотел перенести под российскую юрисдикцию. Почему выбор пал на Калининград?

Есть мнение, что новые русские офшоры выгодны резидентам срочными льготами, но требуют тотальной перерегистрации компании в России, что влечет единовременные выплаты - налоги и прочие обязательные затраты по факту работы в России.

Кроме того, круг предполагаемых резидентов касается только одного круга лиц - стать участниками САР могут только иностранные юрлица, принявших решение зарегистрироваться на территории России.

Географической разницы для Дерипаски нет никакой - разве что Калининград и к Европе ближе, и партеры привычнее. «Азиатская история» же для русских бизнесменов пока что - малоизведанная даль. Перевести льготы в практическую плоскость удобства ведения бизнеса тоже нелегко - дорожка непроторена.

В последние месяцы Дерипаска развернул бурную деятельность. Олигарх активизировался на Востоке и Западе России.

В апреле ООО «Парк-отель «Бурдугуз», принадлежащее бизнесмену, на радость приморским властям выкупило за минимально допустимую цену два «недоотеля» на мысе Бурном и в бухте Золотой рог. Сумма сделки составила 3,7 миллиарда рублей. Стройка, конечно, обошлась в разы дороже.

Теперь же стало известно о регистрации в офшоре на Октябрьском семи его «дочек». Олег Владимирович становится спрутом, охватившим Россию своими щупальцами от западных янтарных границ до восточных приграничных каменистых мысов.

В условиях политики «мягкой изоляции» бизнесмен стремится стать эдаким локальным финансовым императором - со своими рычагами влияния в региональных экономических центрах России.

Василий Кучин