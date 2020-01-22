Дерипаска обвинил Центробанк в бедности россиян

Именно ЦБ Дерипаска считает главным виновником стагнации российской экономики и падением доходов россиян, сообщает DEITA.RU.



По словам бизнесмена, финансовый регулятор вместо реальных мер для улучшения экономических показателей занимается «консолидацией отрасли» и создает «вещь в себе».

То есть, банк, как и было заложено в его идею еще в 1993 году, создает стабильность рубля и борется с инфляцией. Дерипаска же считает, что усилиями ЦБ хоть и создана относительная устойчивость валюты, но она достигается лишь для факта самой устойчивости - без привязки к реальным экономическим вызовам.

То же самое с инфляцией. Прогнозируемая инфляция в три процента - это лишь цифры, которые никак не отразятся на рядовых россиянах. Ни о каком росте и развитии при этом не может быть и речи - так говорит Дерипаска в своем личном блоге.

Олигарх призывает законодательно изменить задачи Центробанка. Он предлагает зафиксировать в них не просто борьбу с инфляцией, а создание новых рабочих мест, экономический рост и снижение бедности.

Подобные примеры успешно работают в Америке и Китае. Финансовые регуляторы этих стран имеют «двойной мандат». Не только стабильность, но и развитие входит в их задачи. «Трехпроцентную инфляцию на хлеб не намажешь» - пишет Олег Дерипаска.

Кроме того, бизнесмен обвинил ЦБ в уничтожении 2,5 миллионов рабочих мест после сокращения предприятия и созданием искусственных помех для их развития. В качества альтернативы он приводит США, где за последние годы было создано более 7 миллионов рабочих мест при непосредственном участии финансового регулятора.

Владелец «Русала», «Базового элемента» и отелей «Хаятт» во Владивостоке Олег Дерипаска открыл собственный канал в Telegram. В нем он откровенно осуждает российскую политику. Трансляции Дерипаска ведет с всемирного экономического форума в Давосе.

Напомним, в прошлом году недостроенных «Хаятты» Владивостока продали подконтрольной Олегу Дерипаске структуре за 3,7 млрд рублей: отель на мысе Бурный — за 2,1 млрд рублей, а гостиницу на Корабельной Набережной — за 1,6 млрд рублей.

Василий Кучин