В Приморье растет криминальная активность, банды беспредельщиков нападают на людей средь бела дня, но полиция бездействует, сообщает DEITA.RU.

В дальневосточной столице участились случаи нападения на людей бандой неизвестных. Беспредельщики держат в страхе один из районов Владивостока, сообщил агентству собственный источник в правоохранительных органах. Пострадавшие от рук преступников рассказали DEITA.RU свои истории.

По словам Александра, нападение на него, его друга и двух девушек произошло около двух недель назад. Инцидент случился около дома расположенного по улице Волховская, 2.

Они вчетвером шли домой, рассказчик со своей девушкой немного впереди, следом его товарищ со своей спутницей. Подходя к дому, одна из девушек заметила человека, который отряхивал куртку, и подошла поинтересоваться все ли хорошо с ним и никто его не обидел. В это время из темноты послышался голос, который позвал молодого человека, девушка задала этот же вопрос второму человеку.

«После я предложил ей идти дальше. Однако второй человек, который обращался к первому, обхватил мою шею и сказал: - Слышь ты, пойдем со мной! Его руку я скинул с шеи, встал в боевую стойку. Он также встал в стойку и прыгнул на меня. В это же время первый человек стал кричать, что мы наркоманы, и звать своих товарищей. Со вторым человеком у нас завязалась драка», - рассказывает Александр.

Пока девушка рассказчика спрашивала у прохожих все ли хорошо. Друг мужчины со своей спутницей дошел до подъезда и сел на лавочку. Однако как только завязалась драка, он стал главной мишенью для нападавших. Именно на него вышли еще двое ребят, которые стали избивать его.

«Во время драки я разбил две стеклянные бутылки о нападавшего и смог убежать. Сразу же начал звонить на горячий номер 112, знакомому полицейскому и в полицию по номеру 102. Оперативней всего откликнулись полицейские, которые быстро на место отправили пять нарядов полиции. Девушка диспетчер вообще не слушала, что я ей говорю, обещала прислать наряд, однако его так и не было», - отмечает Александр.

Второй подобный случай произошел в том же районе с еще одним читателем DEITA.RU по имени Артем. По словам пострадавшего, некоторое время назад он возвращался домой из магазина, было еще светло, около 18 часов, когда на него вдруг напали, ударив битой по голове.

«Только завернул за угол дома, на меня сразу же напали сзади, ударив битой, а после стали еще избивать ногами. Очнулся я через некоторое время, от крика бабушек-соседок, наблюдавших с приподъездных лавочек этот бепредел. Нападавшие убежали, прихватив с собой мой пакет с продуктами. Странно, что не взяли ни телефон, ни кошелек, это что у нас теперь уже за еду избивают», - рассказал он.

По данным нападениям DEITA.RU отправляла запрос в Управление МВД по городу Владивостоку, однако ответа пока не последовало. Как и на запрос агентства в краевое МВД по поводу роста криминального беспредела в Находке, на который один из предпринимателей города пожаловался лично прокурору Приморского края Николаю Пилипчуку.

«Горят рестораны, магазины, павильоны, сожгли дотла таксомоторную компанию, все машины. Есть видеосъемки камер наружных наблюдений, как пытались сжечь производственную базу, заходили на нее с огнестрельным оружием, стреляли в сторожа, у которого сохранились вещи нападавших и даже кровь одного из них. Один из поджигателей едва сам не сгорел. Но каких-либо действий со стороны правоохранительных органов не видно», - рассказал главе надзорного ведомства зампредседатель Краевого комитета «Опоры России» по работе с контрольно-надзорными органами Максим Пастушенко.

Складывается впечатление, что предприниматели не преувеличивают, говоря о том, что полиция в последнее время бездействует. Тревожные новости приходят со всех концов Приморья, в итоге регионе в преддверии ВЭФ попал в список худших в России в первую очередь из-за высокого уровня преступности в крае.

Иван Крышан