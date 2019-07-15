Международная платежная система заявила о готовящихся льготах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Visa уведомила банки о том, что с 1 октября установит льготную межбанковскую комиссию за покупку социальных товаров, а также автомобилей и недвижимости.

В настоящий момент средний размер межбанковской комиссии по этим категориям составляет всего 1,99%. Visa установит их на следующих уровнях: 0,8%, но не более 10 тысяч рублей с одной покупки для автомобилей и недвижимости и 1,3% — для аптек.

Также Visa сообщила, что периодически пересматривает ставки межбанковской комиссии с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приёма.

Опрошенные изданием банки уже отметили, что готовы пересмотреть размер итоговой торговой уступки в связи со снижением межбанковской комиссии.

Дмитрий Шевченко