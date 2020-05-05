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Еще 10 тысяч россиян заразились коронавирусом

Коронавирус

Ситуация с пандемией в стране остается довольно напряженной

Еще у 10 102 россиян зафиксировали заражение коронавирусом, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России.

Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах страны. Более того, за сутки 1 770 тысяч человек было выписано из больниц в связи с полной победой над болезнью. При этом 95 пациентов не смогли победить страшное заболевание.

Всего за время пандемии в России зафиксировано более 155 случаев заражение, почти 20 тысяч пациентов вылечились полностью, почти 1,5 тысячи скончались.

Напомним, 88 новых случаев заболевания COVID-19 подтверждено в Приморье за последние сутки. Эта цифра стала печальным рекордом на сегодняшний день

Так, всего в крае зафиксировано 645 случаев COVID-19. 99 человек уже смогли победить болезнь и выписаны, четыре пациента погибло.

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