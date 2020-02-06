Дерзких грабителей осудили во Владивостоке

Троих иностранцев суд признал виновными в краже имущества из ресторана китайской кухни в столице Приморья, сообщает ИА DEITA.RU.

Преступление было совершено ещё в ноябре 2018 года.

Заранее договорившись о преступлении, три фигуранта дела ночью проникли в ресторан китайской кухни. Внутри преступники обнаружили спящих работников, которых связали при помощи скотча. Далее злоумышленники приступили непосредственно к краже имущества.

Однако на шум пришли и другие сотрудники ресторана, поэтому грабителям пришлось ретироваться. Примечательно, что с собой злоумышленникам удалось унести имущество на сумму свыше трехсот тысяч рублей.

На данный момент вина подозреваемых доказана, лицам вынесен приговор по части второй статьи 161 Уголовного кодекса России. Преступникам предстоит провести в колонии общего режима не менее двух лет.

Причиненный ущерб подсудимые погасили частично в ходе предварительного следствия.

Софья Корф