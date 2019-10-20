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Дерзкий мэр прислал вместо себя картонную копию

Facebook / 3 Minutos Informa Chiapas

Глава мексиканского города Пичукалько Мойсес Агилар Торрес переплюнул всех своих коллег и предшественников в дерзости, сообщает DEITA.RU.

На официальном мероприятии в местной больнице собралось большое количество жителей города. Все они хотели встретиться с мэром. Пришли даже пожилые люди и дети, однако сам глава города и не явился. Вместо себя Мойсес отправил картонную куклу. Видимо, он надеялся, что подмены не заметят.

Как пишет Daily Mail, местные жители, которые побывали на несостоявшейся встрече, активно фотографировались с муляжом и даже выложили снимки в Сеть. Люди отмечают, что мэр опозорил город на всю Мексику, тем более что уважительной причины не посещать встречу у него не было.

Отмечается, что до 2018 года Мойсес был медбратом, а потом решил податься в политику. До этого момент нареканий на его работу у населения не было.

Екатерина Брязгунова

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