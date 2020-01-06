Дерзкий сладкоежка может попасть за решетку

Россиянин может попасть за решетку из-за своей неудержимой тяги с сладкому. В одной из супермаркетов Тольятти поймали мужчину, попытавшегося украсть пятьдесят плиток шоколада, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в СУ СК Самарской области, расхититель сладкого сделал попытку вынести из магазина шоколад под курткой и даже не был остановлен охранниками на выходе. Завершить преступление не дали бдительные продавцы, которые недосчитались товара на полке и по камерам видео-наблюдения вычислили похитителя.

Вызванные на место происшествия сотрудники городской полиции нашли сладкоежку по «горячим следам» и арестовали его в тот же день.

Неизвестно, был ли в момент задержали награбленный шоколад при похитителе, но отмечается, что 23-летний мужчина своими действиями нанес магазину ущерб на сумму более пяти тысяч рублей.

Заведено уголовное дело. Судьбу хулигана решит суд.

Екатерина Цой