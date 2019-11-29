telegr wh call

Новости

Почти 200 тысяч рублей будут получать россияне в 2020 году

29 Ноябрь 2019, 23:45

Когда Путин отдыхает, рассказали в Кремле

29 Ноябрь 2019, 23:15

Судебный запрет на общение с супругами разработали в России

29 Ноябрь 2019, 22:45

Шойгу смеется над Америкой

29 Ноябрь 2019, 22:15

Требование о выходном на 31 декабря дошло до Медведева

29 Ноябрь 2019, 21:45

Размер декретных и больничных увеличат в России

29 Ноябрь 2019, 21:15

Платить за ЖКХ скоро разрешат по-новому

29 Ноябрь 2019, 20:45

Вирус для Android научили самостоятельно переводить деньги мошенникам

29 Ноябрь 2019, 20:15

Deita TV

Мем про ДПС

Невменяемые сотрудники ДПС замечены в Приморье

26 Ноябрь 2019, 16:15

Десантники Приморья празднуют свой день рождения

десант

В пятницу, 29 ноября, 83-я гвардейская отдельно-десантная штурмовая бригада Уссурийска отметила свое 33-летие, сообщает DEITA.RU.

Поздравить десантников пришли чемпион мира по кикбоксингу Александр Захаров, представители городской администрации и президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин, служивший в этой бригаде более 20 лет тому назад.

Представители администрации и общественные деятели выступили с теплыми словами и вручили начальнику физической подготовки десантной штурмовой бригады, капитану Николаю Королеву спортинвентарь для дальнейшего развития и усовершенствования боевых навыков.

внутрь

«Сегодня 33 года, знаковый день рождения для настоящих мужчин, гордости Уссурийского городского округа, всего Приморья и России. Мы уверены за будущее России, когда в армии служат такие достойные мужчины, защитники Родины» - сказал Виктор Тарабарин.

Ответное слово прозвучало от начальника штаба Романа Иванова.

Иван Юрьев

Популярное

Бывшая советская республика хочет объединиться с Россией

Собянин пошел против россиян

О циклоне из Китая предупредили синоптики

«Домой не добраться» — многокилометровые пробки сковали столицу
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...