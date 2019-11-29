Десантники Приморья празднуют свой день рождения

В пятницу, 29 ноября, 83-я гвардейская отдельно-десантная штурмовая бригада Уссурийска отметила свое 33-летие, сообщает DEITA.RU.

Поздравить десантников пришли чемпион мира по кикбоксингу Александр Захаров, представители городской администрации и президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин, служивший в этой бригаде более 20 лет тому назад.

Представители администрации и общественные деятели выступили с теплыми словами и вручили начальнику физической подготовки десантной штурмовой бригады, капитану Николаю Королеву спортинвентарь для дальнейшего развития и усовершенствования боевых навыков.





«Сегодня 33 года, знаковый день рождения для настоящих мужчин, гордости Уссурийского городского округа, всего Приморья и России. Мы уверены за будущее России, когда в армии служат такие достойные мужчины, защитники Родины» - сказал Виктор Тарабарин.

Ответное слово прозвучало от начальника штаба Романа Иванова.

Иван Юрьев