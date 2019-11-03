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Дешевая ипотека: куда переехать, чтобы получить
Эксперты составили рейтинг российских регионов по
доступности ипотеки для населения, сообщает DEITA.RU.
Специалисты Райффайзенбанка составили рейтинг регионов, в которых созданы самые благоприятные условия для получения и выплачивания ипотеки. Об этом сообщает ТАСС.
Для того, чтобы составить рейтнг, специалисты взяли данные о количестве кредитов на жилье, сроках погашения и размерах платежей. Анализировали показали с января 2018 по октябрь 2019 года.
На первом месте оказался Уральский ФО. У местных жителей на ипотеку уходит 42% зарплаты. На втором месте – ЦФО. На третьем – Сибирь.
В Москве не самые выгодные условия – чтобы платить за ипотеку приходится отдавать 60% зарплаты. Такая же ситуация и на юге страны.
Елена Миронова