Льготные кредиты на покупку заводских деревянных домов продлили в России до конца 2020 года, сообщает DEITA.RU.

Эксперты предполагают, что до 2021 года темпы такого строительства увеличатся до 20 процентов. Сейчас в стране работает 14 крупных заводов по производству деревянных домов. Обратиться за помощью в строительстве таких домов можно и к 77 аккредитованным компаниям. Как заверяют специалисты, строить такие дом годами не потребуется, средний срок на строительство — две недели.

Но как бы специалисты не расписывали плюсы такого строительства – популярность оно пока не набирает. Размах программы предполагали масштабный – 2,5 потенциальных заказов. Но по итогу оформили лишь 14 «деревянных» ипотек.

Эксперты связывают такой провал с тем, что слишком мало времени действует программа. А к явным преимуществам записывают то, что подобные кредиты убирают нежелательные – «серые» строительные фирмы, ведь все организации должны пройти обязательную аккредитацию.

Напомним, что льготная ипотека начала работу в 2018 году. Тогда на неё потратили почти 200 млн рублей. В два раза больше денег запланировали 2019 год, и такая же сумма на 2020-й.

В разработке сейчас ряд правил, которые позволят строить не только обычные средне статические деревянные коттеджи, но и 8-этажные жилые дома и 5-этажные общественные здания.

Пока банков, которые желают приобщиться к деревянному строительству в России не много, можно предположить, что это им невыгодно. Итоговый список коммерческих организаций должны представить до конца осени этого года.

Екатерина Кононенко