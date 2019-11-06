Дешево и сердито: как в Приморье «побеждают» гололед

Уже скоро в Приморье ожидается снег. Дорожные службы края используют пескосолевую смесь и другие противогололедные реагенты. Какие из них наиболее эффективные, а какие - опасные, рассказывает DEITA.RU.

Химические материалы, содержащиеся в реагентах, способны разъедать обувь пешеходов, увеличивать износ шин и коррозию метала. Самое эффективное средство в борьбе со льдом - это соль. Но не просто соль, а жидкий раствор хлористого натрия модифицированного.

Этой смесью посыпают дороги по всей стране, Владивосток - не исключение. Им обрабатывают и магистрали, и тротуары. Эта смесь способна растопить лед даже при температура до минус 35 градусов. Вреда окружающей среде такая смесь не несет, но пешеходы все равно испытывают дискомфорт.

Эту смесь разбавляют с щебенкой, гравием, песком или мраморной крошкой, чтобы сократить расход материала. Реагенты недолговечны, их хватает лишь на 3 - 4 часа. А ранней осенью и по весне, когда перепады температур становятся наиболее явными, люди месят грязь и соль ботинками.

Кроме того, все стоки идут в воду акватории Амурского и Уссурийского заливов. По такой жиже тормозной путь существенно сокращается, но экстремальное руление довольно опасно, у автомобилей большой занос.

В более развитых с точки зрения дорожного хозяйства регионах России используют дорогой и эффективный реагент - бишофит. Им посыпают дороги в Москве, Ростове-на-Дону, Воронеже. До Владивостока этот способ еще не дошел.

Более того, в Новосибирске вообще отказались от традиционной пескосолевой смеси и с этого года используют жидкие реагенты, доказавшие свою эффективность на практике. В Новосибирске применяют реагент под названием «Бионорд» и жидкий двухфазный реагент.

Инициативные горожане нередко берут ситуацию в свои руки и занимаются очисткой оледенелых участков внутридворовых дорог самостоятельно. Для этого используют в основном техническую соль - галит. Она отличается низким уровнем очистки. По сравнению с обычной поваренной. Минусы - вред одежде, обуви и краске, а также засоление почвы. Из плюсов отметить можно разве что всеобщую доступность и дешевизну.

Некоторое время назад популярным у дорожников был хлористый модифицированный кальций — кальциевая соль. Но в больших городах принято решение отказаться от нее, так как она вызывает у людей аллергию, и тоже серьезно портит гиды и обувь.

Разработки реагентов продолжаются постоянно, сейчас химики только в поиске оптимального, безвредного и эффективного средства. Пока же, учитывая сегодняшние реалии, кто-то все равно остается в минусе - либо «утопающие» в грязи пешеходы, либо скользящие по автотрассам автомашины.

Во Владивостоке традиционна проблема регулярной обработки дорог. Первый снегопад всегда неожиданный - достаточно вспомнить ноябрьский коллапс 2017 года в первые дни правление исполняющего обязанности мэра Алексея Литвинова. Тогда город сковали рекордные пробки, люди стояли по 10 часов.

Техника не успевала за трафиком, и машины ползли с черепашьей скоростью. Большинство людей резонно оставили авто на обочинах и вернулись к ним лишь на следующее утро. Насколько готов регион к капризам зимы в этом году - узнаем уже совсем скоро.

Василий Кучин