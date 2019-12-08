Дешевой ипотекой спекулируют в столице

Во Владивостоке начали спекулировать дешевой ипотекой для дальневосточников, сообщает DEITA.RU.

В Сети появились «горячие предложения», согласно которым желающие могут оформить ипотеку под два процента уже сегодня, хотят постановление российского правительства вступает в силу только в предстоящее воскресенье, 15 декабря.

В одном из пабликов Instagram появилась информация о том, что «специалисты Ипотечного центра … уже начали принимать и одобрять первые заявки от клиентов на оформление ипотеки под 2 процента». Компания предлагает вдуматься в условия, которые озвучивает: первоначальный взнос 20 процентов, сумма ипотеки шесть миллионов, срок ипотечного кредита — 20 лет. Отмечается, что претендовать на такие выгодные условия могут далеко не все, а только молодые семьи, где супругам нет еще 36 лет.

Стоит отметить, что еще в начале ноября Минвостокразвития рассказало об условиях, на которых жители Дальнего Востока смогут взять ипотеку. Отмечается, что на эти средства можно либо построить дом, либо взять квартиру в новостройке.

«Ипотекой под два процента уже начинают спекулировать. При этом Минвостокразвития еще не озвучил окончательные условия. Сначала говорили, что без первоначального взноса, потом задумались. Также изначального хотели максимальную сумму четыре миллиона сделать, сейчас шесть. В общем, после 15-го они должны только все условия назвать. А эти даже на вторичном рынке одобряют!» — возмущается жительница Владивостока.

Екатерина Брязгунова