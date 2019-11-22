Дешевые билеты получат дальневосточники 30 лет

Законотворцы придумали дополнительное условие, сообщает DEITA.RU.



Депутаты Госдумы придумали, как сделать Дальний Восток еще более доступным для посещения. Предлагается поднять возраст для получения права на покупку субсидированного билета.

Как пишут «Известия», предлагается поднять возраст категории «Молодежь» с 23 лет до 30. Однако при этом должно быть соблюдено одно условие – пассажир должен быть студентом.

Однако пока о судьбе этой инициативы неизвестно. Эксперты предупредили – если в разы не увеличить финансирование программы, то билетов на всех не хватит: ведь есть и другие категории – инвалиды, пенсионеры и многодетные.

Елена Миронова