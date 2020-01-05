Дешевые машины вернут россиянам

Правительство возвращает россиянам льготные программы господдержки по покупке авто. Продажи падают, и Минпромторг пытается спасти ситуацию, сообщает DEITA.RU.

«Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» снова вписаны в программу льготного автокредитования. Первая программа рассчитана на покупку машины людьми, у которых авто прежде никогда не был.

Вторая же подходит для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми. Однако обеспокоенный падением продаж Минпромторг потратит на автокредиты на 2,5 миллиарда рублей меньше, чем в первый год работы программы. Сумма затрат в 2020 составит 5 миллиардов.

Вообще программа была признана успешной в 2017 году, когда благодаря скидкам и льготам на рынок удалось привлечь тех людей, кто ранее и не задумывался о покупке машины.

В 2019 году с января по ноябрь лишь 1 580 297 новых авто обрели владельцев (-2,8%). Ожидается, что возобновление программ поможет вернуть «плюс» на российский авторынок.

Но есть и подводные камни, которые никак не связаны с эффективностью льготной программы. Так, в России был серьезно повышен утилизационный сбор на все категории автомашин. Из-за этого цена в среднем выросла на 15-30 тысяч рублей. Плату за сбор продавцы включают в стоимость автомобиля.

Особенно это чувствительна для покупателей бюджетных авто. Эта сумма может серьезный процент от полной стоимости машины, и это очень чувствительно для кошельков небогатых россиян. Таких предостаточно - ведь более четверти граждан на полном серьезе считают себя бедными.

Люди не могут позволить купить себе автомашину сразу - но спрос на автокредиты в стране растёт. По данным «Автостата», в течение третьего квартала 2019 года россияне купили в кредит свыше 259 тысяч машин, что на 19,1% больше по сравнению с тем же периодом 2018-го года.

Василий Кучин