Россияне практически ежедневно слышат о принятии новых законов или поправок, и зачастую воспринимают новости как часть общего информационного «шума». Случай с новым законопроектом, который призван повлиять на цены на бензин, оказался исключением – стоимость топлива всегда волновала россиян. Однако ситуация оказалась настолько запутанной, что россияне попросту не поняли, чего ожидать от нового законопроекта, сообщает DEITA.RU.

По итогам прямой линии с президентом России Владимиром Путиным перед нефтяниками встала чёткая задача – не допустить рост цен на нефтепродукты, в том числе на авиатопливо. При этом сроки были выставлены кратчайшие, именно поэтому было принято решение внести поправки в законодательство «задним числом» - с первого июля касательно бензина и дизельного топлива. Что касается керосина (а, следовательно, и отсутствия повышения стоимости авиаперелётов), поправки должны вступить в силу 1 августа текущего года. Правильным выходом из ситуации чиновники посчитали внедрение демпфера – механизма, при котором часть денег компенсируется нефтяным компаниям в случае реализации нефтепродуктов на территории России, а не за рубежом.

Несмотря на разногласия между Госдумой и правительством, чиновникам задача ясна. Но что делать обычным людям – тем самым, простым россиянам, которые ежедневно заправляют железного «коня», ездят на общественном транспорте и кушают продукты, в цену которых также заложена стоимость доставки? Судя по комментариям в сети, обыватели попросту не понимают, как именно скажется изменение законодательства лично на них.

«Столько букв, а ничего непонятно! В итоге - цены будут расти или нет?», «Ну намудрили…нефтяникам значит льготы, а нам – опять повышение цен?», «Дешевый бензин? Не слышали! Просто скажите – сколько нужно доплатить на этот раз?» - комментарии пользователей сети не отличаются оптимизмом.

Люди уверены, что несмотря на старания властей, это не более чем демонстрация бурной деятельности, которой впоследствии всё равно оправдают повышение цен на топливо.

Если резюмировать ожидания чиновников относительно демпфера, получается, что законопроект позволит избежать резких скачков цен, однако медленный и неотвратимый рост цен всё же будет иметь место. Данный факт и огорчает россиян – несмотря на всяческие изыскания аппарата чиновников, обыватели не наблюдают фактического снижения цен на топливо.

Софья Корф