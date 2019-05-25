Десять самолетов и 31 квартиру задекларировал депутат сургутской городской Думы Евгений Барсов, сообщает DEITA.RU.

В декларацию о доходах за 2018 год депутат сургутской городской Думы включил большое количество объектов недвижимости и десяток самолетов, в том числе американский Douglas DC-3 — ближнемагистральный транспортный борт с двумя поршневыми двигателями. Евгений Барсов задекларировал в общей сложности 31 квартиру (две из них не в собственности, а в пользовании), десять земельных участков, четыре нежилых помещения, один жилой дом, автостоянку, газопровод низкого давления и общественное встроенно-пристроенное помещение.

Как объяснил сам депутат порталу URA.RU, доходы в 2018 году он получил благодаря прибыли от бизнеса. Барсов продал акции строительной компании «Сургутстройтрест», заработав 33,5 миллиона рублей. Кроме того, по его словам, он проработал в строительном бизнесе 42 года, «так что смог заработать себе на жизнь».

Барсов добавил, что должность муниципального депутата не лишает его права заниматься бизнесом. Он также отметил, что приобрел десяток самолетов не просто так, а из-за увлечения малой авиацией. Эти самолеты понадобились депутату для частного аэродрома, учредителем которого он является.

Дмитрий Санников