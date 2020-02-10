Десять стоянок во Владивостоке поручило построить правительство

Такое решение было принято на заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, сообщает ИА DEITA.RU.

Заседание прошло под председательством вице-премьера - полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева. Рассмотрены были вопросы развития территорий, в том числе и проблемы Приморского края.

Для Владивостока, имеющего статус столицы Дальнего Востока, особую проблему представляют дорожные заторы. Горожане вынуждены слишком долгое время проводить в пробках. «Обещание давали Вы, Олег Николаевич, но я тоже чувствую свою ответственность», - подчеркнул Юрий Трутнев, обращаясь к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.

Как прокомментировал журналистам министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, одной из главных проблем города Владивостока является дорожный коллапс. По итогам заседания, правительственная подкомиссия приняла решение о выделении средств на строительство десяти стоянок во Владивостоке. Как отметил глава Минвостокразвития, на эти цели будет дополнительно выделено 200 миллионов рублей.