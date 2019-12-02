Десять трамваев едут из Москвы во Владивосток

В минувший четверг, двадцать восьмого ноября, администрация Владивостока заключила с московской мэрией контракт, согласно которому в столицу Дальнего Востока будут доставлены десять современных трамваев, ранее курсировавших по «нерезиновой». Транспортные средства преодолеют почти шесть с половиной тысяч километров на грузовых автомобилях, сообщает DEITA.RU.

Отмечается, что победителем электронных торгов на сайте госзакупок стал индивидуальный предприниматель Аржаных С.И., который обязуется доставить десять трамваев во Владивосток через тридцать пять суток после заключения контракта. Таким образом, уже в январе следующего года общественный транспорт примут сотрудники главного депо города.

«Во Владивосток приедут вагоны 71-619 К и 71-619 КС. Общая максимальная вместимость каждого из них примерно равна ста двадцати пассажирам. Трамваи выпущены на вагоностроительном заводе в городе Усть-Катаве Челябинской области с две тысячи пятого по две тысячи седьмой год», - рассказали в мэрии.

Также в следующем году Владивосток ожидает еще одну московскую транспортную поставку. Мэр Москвы намерен передать в пользование приморскому городу восемь троллейбусов.

Кстати, десять современных вагонов обошлись городской казне в чуть менее восьми с половиной миллионов рублей. Изначальная цена трамваев равнялась более пятнадцати миллионам рублей.

Напомним, в октябре текущего году мэрия дальневосточной столицы закупила двадцать шесть новых отечественных автобусов марок ЛиАЗ и ПАЗ. Транспортные средства пополнили автопарк сразу трех маршрутов общественного транспорта: №№ 15, 29 и 15к.

Екатерина Цой